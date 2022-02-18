ЗМІ повідомляють про вибух у центрі Донецька: що відомо (фото)

У центрі окупованого Донецька, де готуються до «евакуації населення», прогримів потужний вибух. За кілька метрів від будівлі колишньої Донецької облдержадміністрації, в якій зараз знаходиться «уряд» так званої «ДНР», вибухнув автомобіль, передає «РИА Новости».

За даними Telegram-каналу Wargonzo, підірвано військовий УАЗ — машину начальника так званої «народної міліції ДНР» Синенкова. Сам він не постраждав.

У вибуху, очікувано, вже звинувачують ЗСУ.

Інсайдер повідомляє, що вибухів могло бути кілька. Ще один вибух чули за містом. На місце вибуху виїхали працівники місцевого МНС.

Одразу випадково на місці події опинилися російські пропагандисти, серед яких Семен Пегов, пише український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, сьогодні главарі «ДНР» та «ЛНР» оголосили про евакуацію населення з окупованого Донбасу нібито через плановану військову операцію з української сторони. Людей закликають виїжджати до Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав жителів окупованого Донбасу не вірити брехні «влади республік». Генерал запевнив, що Київ не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення.

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