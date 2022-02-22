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СБУ оприлюднила розмови бойовиків на Донбасі: підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС

18:48 22 лютого 2022
СБУ оприлюднила розмови бойовиків на Донбасі: підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС

Служба безпеки України перехопила розмови бойовиків «ЛНР» та «ДНР» із мешканцями окупованих територій. Розмови підтверджують, що обстріл Луганської теплоелектростанції, який пошкодив інфраструктуру ТЕС і залишив мешканців без світла, вівся з окупованих територій.

«По Щастю б'ють навіть «Градами», «У ТЕС влучили», «Хотіли штурм мосту робити в Щасті», — ділилися співрозмовники.

Також із перехоплених розмов стало зрозуміло, що обстріл прикордонного пункту в Ростовській області, незважаючи на фейки ФСБ РФ про причетність української армії, насправді вівся з окупованих територій. Учасники розмови розповідали, що влучили під час обстрілу в «якусь будку в Росії».

Нагадаємо, 21 лютого Луганська ТЕС зазнала масованого обстрілу з окупованих територій. Застосовувалися міномети калібру 82 мм та 120 мм. Місто Щастя залишилося без води, тепла та світла через попадання у водозабір, колектор тепломережі та через руйнування лінії електропередачі.

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