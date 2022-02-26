Патрульний поліцейський загинув у Києві під час затримання ймовірного диверсанта

У Києві продовжується ліквідація диверсійно-розвідувальних груп російської армії. Іноді це відбувається ціною людського життя. Так, у Солом'янському районі, на Повітрофлотському проспекті, під час перевірки документів невідомі з Mitsubishi Pajero сірого кольору відкрили стрілянину, загинув патрульний поліцейський, а ще кілька людей отримали важкі поранення.

Відео з місця подій опублікував ресурс dtp.kiev.ua, зазначивши також, що на вулиці Курській, що розташована поруч, військовий КрАЗ влетів з дороги в житловий будинок.

Щодо передбачуваних диверсантів, наразі не відомо, чи були вони затримані.

Нагадаємо, у цьому ж районі Києва вранці 26 лютого російська балістична ракета влетіла до житлового будинку .

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