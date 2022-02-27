Під Києвом горить нафтобаза, у самій столиці завдано удару по сховищу ядерних відходів: що відомо на цей момент

По Василькову під Києвом російські війська завдали удару крилатими або балістичними ракетами. Про це у мережі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Внаслідок удару в селі Крючки під Васильковом спалахнула нафтобаза. За словами прес-офіцера ДСНС Олександра Хорунжого, об'єкт належить компанії «КЛО». За його словами, наразі поширення вогню та загроз для людей немає.

«Підрозділи ДСНС приведені в готовність і за першої можливості будуть введені на гасіння після закінчення обстрілів. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється», — сказав він.

За словами мера Василькова Наталії Баласинович, мішенню був аеродром, але його вдалося втримати.

У зв'язку з горінням нафтопродуктів влада попередила, що дим та шкідливі речовини від пожежі можуть піти у будь-який бік, тому вікна потрібно тримати закритими.

В Києві було вражено пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії Об'єднання «Радон». Можливості оцінити масштаб руйнувань поки що немає, оскільки автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу, повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання. Потрапляння снарядів зафіксували камери спостережень. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, поза санітарно-захисною зоною загрози населенню немає.

Адміністрація Зони відчуження та підприємства «Об'єднання «Радон» констатували, що потрапляння в об'єкт снаряда/ракети призвело до «локальної короткочасної пожежі за межами підприємства».

«Тимчасово було відключено систему моніторингу радіаційного стану об'єктів філії, але після її включення протягом 30 хвилин фахівці переконалися в нормі та стабільності всіх показників. На щастя, цей випадок не призвів до загроз і втрат серед населення, співробітників, обладнання та будинків», — йдеться в повідомленні Адміністрації.

У місті ситуація наразі спокійна, проте вночі на вулицях столиці було зафіксовано кілька зіткнень із диверсійними групами.

Нагадаємо, вранці 26 лютого зіткнення з однією з таких ДРГ спричинило смерть дитини — учениці 4 класу. Інші члени її сім'ї були поранені.

1839

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter