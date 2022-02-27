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Події

Вторгнення Путіна: за добу в Києві загинуло шестеро людей, — ДСНС

12:17 27 лютого 2022
Вторгнення Росії

За минулу добу в Києві від дій агресора загинули 6 цивільних осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«2 людини загинули та 6 постраждали у Києві під час обстрілу „висотки“ та ангару. За минулу добу у Києві загинули — 6 цивільних», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 26 лютого у Києві російські сили завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці на Солом'янці. Ракета влучила у житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-а.

Основний удар прийшовся на 17−18 поверхи, але постраждали і квартири, розташовані вище та нижче місця вибуху. Було вибито вікна, зруйновано стіни.

Наслідки ракетного удару могли бути ще масштабнішими, оскільки практично поруч із постраждалою багатоповерхівкою знаходиться київський пологовий будинок № 5 та Інститут кардіології.

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