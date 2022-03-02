Ховали боєприпаси у дитячих іграшках: у метро Києва викрили небезпечних диверсантів

У столичному метрополітені, станції якого стали укриттям для мешканців Києва, поліцейські за допомогою уважних громадян затримали кількох диверсантів.

У Нацполіції повідомили, що чоловік, який заявляв, що вирішив скористатися укриттям, ховав у дитячій іграшці боєприпаси. Його приятель — громадянин Білорусі — також мав патрони.

На тій же станції оперативники виявили диверсанта, який передав супротивнику через месенджер інформацію щодо позицій підрозділів ЗСУ.

Фото НПУ

Також у метро громадяни розповіли поліцейським про підозрілих чоловіків. І не дарма — під час огляду у них виявили боєприпаси, чотири магазини, бойок із затвором до автомату «Калашникова», а також наркотики.

Затриманих передали співробітникам СБУ. Громадян просять бути уважними та про свої підозри повідомляти правоохоронців.

Раніше у столиці затримали диверсанта, який залишив рюкзак із вибухівкою у ЖК «Рівер-Стоун».

Фото зі сторінки Нацполіції в соціальних мережах

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