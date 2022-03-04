Не ведіться! Окупанти готують у Херсоні постановочні мітинги для картинки у росЗМІ

У змученому російськими снарядами Херсоні ворог розпочав організацію постановочних мітингів, щоб підтримувати у глядачів російських пропагандистських каналів ілюзію, що українці вітають захоплення їхнього міста окупантами. Інформацію про це оприлюднив Держспецзв'язок України. У повідомленні наголошується:

«Російські окупанти знову возитимуть цирк шапіто тимчасово захопленими територіями. Пам'ятаєте, коли на початку російсько-української війни ми бачили кадри з Донбасу, де одні й ті самі люди у різних містах істерично кричали «расєя», імітуючи радість «місцевих» мешканців від окупації? Історія повторюється. Окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у росЗМІ.

Російські окупанти шукають нові методи дезінформувати українців та виправдати свої загарбницькі дії принаймні перед власним населенням. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які мають вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60−80 кримчан уже заселили у готелі «Фрегат». Ймовірно, сьогодні (4 березня) протягом дня вони під виглядом місцевих жителів вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі — з російськими прапорами та подякою російським визволителям. Також є інформація, що окупанти захопили склад із формою водної поліції. Так що на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж «дякуватимуть» загарбникам.

СБУ попереджає: такі мітинги не мають нічого спільного із реальними настроями українських громадян у Херсоні та інших населених пунктах! Подібні акції є тією ж частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація".

Центр протидії дезінформації при РНБО України із цього приводу повідомив на своєму телеграм-каналі.

«4 березня на херсонській площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ і кричатимуть, що Херсон — це «Херсонська народна республіка». Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 автомобілів, 2 спринтери та 7 «ГАЗелей». Звертаємось до жителів Херсона! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!

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