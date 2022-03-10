Загинув колишній народний депутат Євген Дейдей

Не стало народного депутата восьмого скликання від «Народного фронту» Євгена Дейдея.

Дружина екснардепа Дарина Дейдей написала про це у своєму Instagram.

«Мій @evgenii_deidei, я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишусь твоєю дружиною» , — написала вона.

Інформацію про загибель екснардепа підтвердили журналістам представники політичної сили, пише «Суспільне».

Останній пост у соцмережах Євген Дейдей залишив 28 лютого.

Дейдей був активним учасником Революції гідності. 2 серпня 2014 року нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня за особисту мужність та героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2014 році Євгена Дейдея було обрано до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії «Народний фронт». У березні 2015 став членом Міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатський контроль».

Під час своєї каденції у 2018 році він привернув увагу преси розлученням із дружиною Інгою та новим шлюбом із племінницею своєї колеги по «Народному фронту». У Дарини та Євгена Дейдея народилися двоє дітей. У 2020−2021 роках Євген Дейдей був помічником керівника головного управління Національної поліції Києва.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Київській області у бою з окупантами загинув офіцер Олександр Марченко, який був народним депутатом України VIII скликання від ВО «Свобода».

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