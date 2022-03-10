«Укренерго» заявила, що повідомлення російських та білоруських пропагандистських ЗМІ про постачання електроенергії на Чорнобильську АЕС з боку Білорусі — це брехня та провокація. Нагадаємо, що через пошкодження окупантами високовольтної лінії ЧАЕС залишилася без централізованого енергопостачання. А резервне — від дизель-генераторів — розраховане лише на 48 годин роботи. Вже минула доба відтоді, як «Енергоатом» України повідомив про те, що високовольтну лінію пошкоджено і електрика нею на атомну станцію не подається. Основна небезпека цієї надзвичайної ситуації полягає в тому, що зборки з відпрацьованим ядерним паливом, що зберігаються на ЧАЕС у спеціальних сховищах під шаром води, мають постійно охолоджуватися. Для цього потрібно, щоб працювали насоси. А для їхньої роботи необхідна електроенергія. Без охолодження зборки з ядерним паливом дедалі більше нагрівають воду, в яку вони занурені. Якщо вода почне парити, радіація зможе потрапити до навколишнього середовища. Повітряні маси здатні перенести її на сотні кілометрів територією України, Білорусі, Росії, країн ЄС. Тому так важливо якнайшвидше відновити нормальне енергопостачання. Чи розуміють це російські керівники, від яких залежить рішення про допуск українських фахівців до місць пошкодження високовольтної лінії?

Українські ремонтники ще з учорашнього дня чекають на можливість виконати роботи з відновлення енергопостачання на ЧАЕС. Але ворог поки що не дає такої можливості — не припиняє обстрілу.

У заяві Національної енергетичної компанії України зазначається: «Укренерго» НЕ потребує допомоги білоруської сторони у ремонті пошкодженої російськими обстрілами високовольтної лінії, яка живила Ченобильську АЕС. Ми потребуємо припинення вогню та пропуску наших ремонтних бригад, які з учора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готове, щоб негайно відремонтувати лінії та відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріл та дайте допуск нашим ремонтним бригадам! Усі повідомлення російських та білоруських ЗМІ про електроживлення ЧАЕС з боку Білорусі — провокація, спрямована на загострення ситуації".

Раніше повідомлялося, що після захоплення російськими військовими Чорнобильської АЕС у Київській області Україна поінформувала МАГАТЕ, що зв'язок зі станцією практично втрачено, залишилася можливість лише для листування електронною поштою.

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