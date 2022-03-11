Натягли на голову мішок: російські окупанти викрали мера Мелітополя (відео)

В п’ятницю, 11 березня, в Мелитополі групою окупантів з 10 людей було викрадено мера міста Івана Федорова. Раніше він відмовився від співпраці з рашистами. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

«Під час викрадення йому наділи на голову пластиковий мішок. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. В кабінеті Івана Федорова стояв український прапор», -- йдеться в повідомленні Геращенка.

Цього ж дня у Городні Чернігівської області вкоротив собі життя місцевий мешканець Роман Макась, якого росіяни хотіли призначити головою окупаційної адміністрації. Як повідомив у фейсбуці експрем’єр-міністр України та уродженець Городні Олексій Гончарук, чоловік застрелився сам.

«Мер (Андрій Богдан. — Ред.) та громада не здалися окупантам. ФСБшники почали шукати, ким замінити мера, і прийшли до городнянця Романа Макася. Як їм здавалось, він мав би бути до них лояльним та погодитись від їхнього імені керувати окупаційною адміністрацію. Чоловік обрав смерть, щоб не працювати на окупантів», — написав Олексій Гончарук.

Зі слів волонтера з Городні Олександра Хомазюка, окупанти цілеспрямовано схиляли чоловіка до співпраці.

«Коли у відповідь отримали чітке „ні“, почали поширювати брехню й дезінформацію, що той погодився на співпрацю. Роман обрав шлях, на який багато в кого ніколи не вистачало б ні духу, ні сміливості. Сьогодні він застрелився. Але курок на зброї спустив не він. Це зробила росія. Це не мине безкарно для всіх причетних», — написав Олександр Хомазюк.

У своєму відеозверненні до жителів Городні міський голова Андрій Богдан повідомив, що причиною вчинення самогубства могло стати цькування у соціальних мережах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти розпочали репресії: у Мелітополі вони викрали кримську татарку, депутата Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

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