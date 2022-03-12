Окупанти завдали підлого авіаудару по Василькову під Києвом: загорілася нафтобаза

У Василькові Київської області після авіаудару спалахнула нафтобаза. Про це у Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

«У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант уночі обстріляв нафтобазу», — повідомив він.

Інформацію про авіаудар підтвердили у поліції Київської області, опублікувавши відео страшної пожежі.

«Потужний авіаудар по Василькову. 12 березня близько 7 ранку ворог скинув не менше 6 ракет у район військового аеродрому. Пошкоджено склад із боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа». Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках", — сказано в повідомленні.

Також із відеозверненням виступила і мер Василькова Наталія Баласинович, яка додала, що вранці 12 березня ворожі сили обстріляли місто Васильків, випустивши 8 ракет. Внаслідок удару аеропорт повністю знищено. Здетонував склад із боєприпасами. Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами. В результаті повністю ліквідовано можливості аеропорту.

При цьому мер наголосила, що ситуацію контролюють збройні сили України.

Нагадаємо, 26 лютого російські війська обстріляли Васильків крилатими та балістичними ракетами, в результаті сталася масштабна пожежа на нафтобазі «КЛО», яку довго не могли загасити. Пізніше місцева влада запевнила, що через пожежу загрози життю та здоров'ю місцевих жителів не було.

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