Дитина померла в палаючій машині: російські нелюди танком переїхали «Таврію», загинули троє людей

У Запорізькій області, де танк кадировців роздавив автомобіль листоноші, рашисти вчинили ще один страшний злочин — переїхали танком «Таврію», якою місцеві жителі намагалися виїхати на безпечну територію. В результаті загинули двоє чоловіків, а неповнолітній хлопчик помер у палаючій машині.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Запорізькій області, все сталося на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району.

Транспортний засіб із цивільними, які намагалися виїхати з небезпечної зони, зупинився на узбіччі та став об'єктом агресії окупантів.

Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих, порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного у ч.2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, станом на 11:00 10 березня від рук рашистських агресорів в Україні загинуло понад 70 дітей, а ще понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі дані оприлюднила Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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