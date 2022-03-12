Служба безпеки України оприлюднила відеозапис допиту російського полоненого сапера (його ім’я не названо). 22-річний контрактник розповів, що командування не питало рядових, чи погоджуються вони брати участь у війні з нашою країною. В них забрали мобільні телефони, й підрозділ зайшов на материкову Україну з окупованого Криму. «Без телефонів ми не могли дізнатися, що відбувається на Україні в цілому, — каже полонений. — Але скоро нам стало зрозуміло, що ми не миротворці, а їдемо на війну. Ми питали командирів, навіщо це нам треба. Розвернутися б та поїхати назад. Командири на це відповідали, що не доїдемо. Бо за нами йдуть ешелони, які вбивають дезертирів».

За словами полоненого, під час шестиденного маршу його підрозділу в бік Миколаєва йому доводилося спілкуватися з іншими російськими солдатами. «Вони розповідали, що їм командири кажуть те ж саме — є заслони, які вбивають тих, хто намагається повернутися додому».

На цього російського сапера та його товаришів сильне враження справив приклад морських піхотинців РФ. «Біля Одеси морські піхотинці не вийшли з судна — 600 людей. Вони розуміли, що відбувається», — заявив полонений. Біля Миколаєва він бачив, що російські війська ведуть ракетний вогонь по місту — житлових кварталах, а не по військових об’єктах. «Коли ми зрозуміли обстановку і нас не пустили назад (сказали, що нас вб’ють, якщо підемо), ми вирішили: єдине, що лишається — здатися», — сказав полонений.

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