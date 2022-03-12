Гірше за диких звірів: убивці путлера розстріляли під Києвом колону жінок і дітей, загинули семеро людей

На Київщині, під час евакуації жінок і дітей гуманітарним коридором окупанти 11 березня розстріляли колону мирних жителів, яка прямувала в бік села Гостролуччя з села Перемога (Баришівський район). Про неймовірний злочин окупантів повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Внаслідок стрілянини вбито сімох селян, в тому числі дитину. Точна кількість поранених наразі невідома.

Відзначається, що після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і нині їх звідти не випускають. Також з ними практично неможливо встановити зв’язок, надати гуманітарну та медичну допомогу.

В Міноборони підкреслюють, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права (зокрема, Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни») і згідно з цими нормами навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть трьох цивільних внаслідок наїзду ворожого танка під Запоріжжям.

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