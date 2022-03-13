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У перуці та з макіяжем: киянин видав себе за жінку на кордоні, аби втекти від війни

13:57 13 березня 2022
Киянин з дитиною

Чоловіка, який намагався уникнути призову та видавав себе за жінку, виявили прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску «Порубне». Про це 13 березня повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«33-річного мешканця столиці, що видавав себе за жительку Одеської області та намагався разом з неповнолітньою дитиною виїхати закордон, затримали вчора надвечір. Псевдожінку прикордонники виявили під час паспортного контролю,— повідомили у пресслужбі відомства. — Чоловік, який видавав себе за 30-річну жінку, на прикордонний контроль надав чужий паспорт, а саме паспорт дружини, та документи на дитину. Однак досвідчена інспекторка прикордонної служби запідозрила неладне. Звіривши ретельно зовнішність „жінки“ та фото в документі, виявила, що документи належать іншій людині».


Тепер «горе-ухилянту» доведеться відповідати по закону, проти нього почали провадження за ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про те, як син та онук Софії Ротару намагалися нелегально виїхати до Молдови. Молдаванин, який організував перевезення, взяв з них по 2000 доларів.

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