13 березня під час годування тварин у «Фельдман екопарку», який розташований у селищі Лісне під Харковом, загинув 36-річний працівник парку Сергій Іванов, який працював у секторі «хижаки». Про це повідомили у пресслужбі екопарку.

«На превеликий жаль, безперервні бомбардування та обстріли „Фельдман екопарку“ спровокували чергову трагедію. В екстремальних умовах тварини гинуть не тільки від отриманих ушкоджень, а й від розриву серця, — розповіли у пресслужбі. — Тварини, які постійно перебувають на лінії вогню, відчувають постійний стрес, що робить великий негативний вплив на їхній психічний стан і поведінку. З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні співробітник „Фельдман екопарку“ загинув під час годівлі тварин. Для Сергія Іванова любов до тварин і відповідальність перед ними завжди були не порожніми словами. Завдяки таким, як Сергій, наші тварини вижили у цих жахливих умовах, він був одним з тих, хто повною мірою показав свою людяність. Боляче і гірко втрачати таких прекрасних людей. Ми щиро вдячні всім нашим співробітникам та волонтерам, які, ризикуючи власним життям, приходять на допомогу тваринам, але закликаємо не ігнорувати правила безпеки. Просимо самостійно не приходити на територію екопарку та не займатися годуванням тварин. Вони налякані й можуть поводитися непередбачувано. Вічна пам'ять Сергію. Низький земний уклін за мужність, людяність та безкорисливу любов до тварин. Ми сумуємо разом з його рідними та близькими».

На жаль, це вже не вперше екопарк опиняється під обстрілами орків. Минулого тижня загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем. Крім того, є втрати і серед тварин, ті, які вижили, живуть в будинку власника звіринця Олександра Фельдмана.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у критичній ситуації через рашистів опинився розташований під Києвом приватний зоопарк «XII місяців».

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