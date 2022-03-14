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Окупанти збираються підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС — «Енергоатом»

14:18 14 березня 2022
ЗАЕС

За інформацією, яку має «Енергоатом», ворог збирається сьогодні підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС. У повідомленні відомства зазначається: «Окупанти, які найближчим часом захопили Запорізьку АЕС, планують почати „утилізацію“ боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЄС. Іншими словами, божевільні решісти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку № 1 атомної станції».

До того ж, як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич.

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