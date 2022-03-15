У Харкові під обстрілом загинув волонтер, його сестру поранено

Окупанти продовжують обстріли українських міст. У Харкові під обстріл в районі парку Горького вдень 14 березня потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка.

«Нібито був звичайний волонтерський день… Хотіли привітати добровольців, записували відеовітання від музбатівців, — розповіла на своїй сторінці у Facebook волонтерка Help Army Анжела Денисенко. - Багато чого встигли, але залишилося дві передачки для бійців. Виїхали. «Гради»! «Гради»! «Гради»…

Тепер з нами нема Артемчика, а його рідна сестричка, наша Альонка Айвазян у лікарні. Пройшла операція, витягнули осколок. І нестерпний біль за брата. Вона сильна, до війни допомагала діткам-сиротам, а потім діткам-біженцям, а потім — Захисникам і звичайним мешканцям… Встигала рятувати життя!

Його друга рідна сестричка Маріам Айвазян — вчителька, яка працювала в школі 134, заклад знищили орки. Вона теж залишилася в Харкові і допомагала вистояти. У всіх вища педагогічна освіта… Так, дівчатка обов'язково повинні вижити і навчати дітей, учнів, вихованців бути такими, як їхній братик Артем!!! Він був волонтером, який допомагав людям, бійцям, країні… Він рятував Батьківщину… Не врятував своє життя.

Війна… Сім'я волонтерів (дві сестрички і братик). Вони виросли гідними патріотами, без батьків стали на ноги. Й попереду було гідне життя, але прийшов «допомагач» і допоміг… Знищення нашої нації путлером повинно віднайти найжорсткіші засоби впливу на всю Росію через Гаагу, через засудження всього світу. Артем співпрацював з нашою організацією «Help army». Ми втратили справжню надпотужну бойову одиницю!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель матері шістьох дітей, яка рятувала побратимів.

На фото: загиблий Артем з сестрою та Анжелою Денисенко (в центрі)

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