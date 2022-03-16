Чотири дні шукають херсонського журналіста, який критикував окупантів у рідному місті

У місті Каховка на Херсонщині 12 березня зник місцевий журналіст Олег Батурин. Він працював у виданні «Новий день». Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на заяву його дружини Наталі.

«Чоловік пішов на зустріч в район автостанції міста Каховки зустрітися зі своїм колегою, який йому зателефонував. Більше ніякої інформації, нічого немає. Нічого не взяв з собою, — повідомила дружина. — За інформацією в місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. На зв'язок не виходив, йому, мабуть не дають можливості зателефонувати».

На своїй сторінці у фейсбуці Олег Батурін висвітлював злочини російських окупантів, засуджував політику кремля і проводив розслідування щодо корупції. Крім того, він входив до Міжнародної федерації кінопреси. 14 березня стало відомо, що група євродепутатів вимагає звільнення викраденого в Каховці журналіста Олега Батурина

Того ж дня у рідних обірвався зв'язок із активістом інформаційної оборони окупованої російськими силами Нової Каховки Сергієм Цигіпою. Його рідні повідомили, що Сергій вранці пішов до Таврійська. Після цього про Цигіпу більше нічого невідомо. Ймовірно, що його утримують орки разом із Олегом Батуріним.

Раніше повідомлялося, що окупанти спалили будинок проукраїнської чиновниці з Херсона.

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