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Події

Відчули навіть мешканці навколишніх сіл — зранку у Вінниці та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:01 16 березня 2022
російська ракета

Близько четвертої ранку у Вінниці пролунали вибухи. Вони були такої сили, що їх відчули навіть мешканці прилеглих сіл. З'ясувалось, що під обстрілом ворога опинилася західна частина міста.

«Сьогодні ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу був пошкоджений один об'єкт. Жертв немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій», — повідомив вранці 16 березня голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. — Детальну інформацію обіцяємо повідомити після встановлення всіх обставин".

Також місцева влада попросила мешканців міста у соцмережах не вказувати місця вибухів, щоб не коригувати ворога.

Російські ракети вперше атакували цивільні об'єкти у Запоріжжі. Цю інформацію повідомив у ФБ голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

«Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу „Запоріжжя-2.“ За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду», — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що вранці 16 березня рашистські окупанти знову вдарили по житлових масивах столиці.

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