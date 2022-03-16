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«Кіндер-сюрприз» у «бебі-боксі»: українець сховався у «пакеті малюка», щоб втекти за кордон

19:31 16 березня 2022
Недитячі сюрпризи у «бебі-боксі»: українець сховався в «пакеті малюка», щоб втекти за кордон

На державному кордоні України з Молдовою стався незвичайний інцидент: прикордонники виявили у «бебі-боксі» чоловіка призовного віку, який намагався незаконно проникнути до сусідньої держави. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бебі-бокс, у якому ховався чоловік. Таким чином дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх двох дітей», — йдеться у повідомленні.

Досвідчені прикордонники запідозрили недобре

На фото видно, що чоловік сховався у «пакеті малюка» на задньому сидінні машини. Дружина, яка була за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.

Дезертир ледь не задихнувся під памперсами та іграшками своєї дитини

Але хитра витівка не мала успіху, і тепер українцю, швидше за все, доведеться вигадувати якісь пояснення своєму незвичайному вчинку.

Явище втікача у всій "красі"

Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою затримали сина та онука відомої української співачки Софії Ротару, які намагалися втекти з України… на човні та заплатили за це 2 тисячі доларів.

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