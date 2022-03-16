«Кіндер-сюрприз» у «бебі-боксі»: українець сховався у «пакеті малюка», щоб втекти за кордон
На державному кордоні України з Молдовою стався незвичайний інцидент: прикордонники виявили у «бебі-боксі» чоловіка призовного віку, який намагався незаконно проникнути до сусідньої держави. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
«На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бебі-бокс, у якому ховався чоловік. Таким чином дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх двох дітей», — йдеться у повідомленні.
На фото видно, що чоловік сховався у «пакеті малюка» на задньому сидінні машини. Дружина, яка була за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.
Але хитра витівка не мала успіху, і тепер українцю, швидше за все, доведеться вигадувати якісь пояснення своєму незвичайному вчинку.
Нагадаємо, раніше на кордоні з Молдовою затримали сина та онука відомої української співачки Софії Ротару, які намагалися втекти з України… на човні та заплатили за це 2 тисячі доларів.1598
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