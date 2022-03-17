Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівки на київських Позняках: одна людина загинула, є поранені (фото, відео)

Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів по житлових кварталах у Києві. Черговий такий обстріл стався близько п'ятої години ранку на Позняках (Дарницький район столиці). Про це повідомила ДСНС.

Згідно з останньою інформацією від КМДА, було пошкоджено два багатоповерхові будинки, одна людина загинула, є четверо поранених. За словами очевидців, ударною хвилею було вибито вікна як мінімум у п'яти поруч розташованих висотках.

Запущену ворогом ракету вдалося збити, але уламки снаряда зачепили багатоповерхівки.

В одному з житлових будинків від уламків ракети постраждали верхній технічний поверх та 16 поверх. У квартирі на 16-му поверсі сталася пожежа.

Мешканці з верхніх поверхів будинку (з 11 по 16) евакуйовані.

З будинку вивели 30 людей, четверо осіб були госпіталізовані.

30 мешканців евакуйовано

Наразі пожежу загасили, рятувальники розпочали розбір завалів та пошук мешканців.

Нагадаємо, напередодні, 16 березня, після ворожих ракетних ударів по житлових кварталах Києва постраждали багатоповерхові будинки, відомо про двох госпіталізованих.

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