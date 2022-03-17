29.30 / 30.37 32.59 / 33.92
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівки на київських Позняках: одна людина загинула, є поранені (фото, відео)

8:06 17 березня 2022
будинок

Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів по житлових кварталах у Києві. Черговий такий обстріл стався близько п'ятої години ранку на Позняках (Дарницький район столиці). Про це повідомила ДСНС.

Згідно з останньою інформацією від КМДА, було пошкоджено два багатоповерхові будинки, одна людина загинула, є четверо поранених. За словами очевидців, ударною хвилею було вибито вікна як мінімум у п'яти поруч розташованих висотках.

Запущену ворогом ракету вдалося збити, але уламки снаряда зачепили багатоповерхівки.

В одному з житлових будинків від уламків ракети постраждали верхній технічний поверх та 16 поверх. У квартирі на 16-му поверсі сталася пожежа.

Мешканці з верхніх поверхів будинку (з 11 по 16) евакуйовані.

З будинку вивели 30 людей, четверо осіб були госпіталізовані.

30 мешканців евакуйовано

Наразі пожежу загасили, рятувальники розпочали розбір завалів та пошук мешканців.

Нагадаємо, напередодні, 16 березня, після ворожих ракетних ударів по житлових кварталах Києва постраждали багатоповерхові будинки, відомо про двох госпіталізованих.

3312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Драмтеатр Маріуполя

Люди, які знаходяться під завалами драмтеатру в Маріуполі, живі — Тарута

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.