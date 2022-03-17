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Події

Під час удару по столиці загинула відома театральна актриса

17:12 17 березня 2022
Оксана Швець

Актори київського Молодого театру повідомили у Facebook, що цієї ночі внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці загинула відома театральна актриса Оксана Швець. Ось що написав про це відомий театральний критик Олег Вергеліс.

«Оксана буквально щойно, 10 березня, відзначала свій день народження. А вже через тиждень її не стало у власному домі, який піддався ворожому бомбардуванню.

Оксана Швець у театрі працювала ще з перших років становлення Молодіжного. Її перша вистава — „З весною я до тебе повернусь“ режисера Олександра Заболотного історично є і першою виставою київського Молодіжного театру. Оксана згодом зіграла у виставах „Дума про любов“ режисера Заболотного, „Сірано де Бержерак“, „Слово о полку Ігоревім“, „Репортаж“, „Маленька футбольна команда“, „Марат-Сад“,» За двома зайцями" режисера Віктора Шулакова, «Диктатура совісті» режисера ЛесяТанюка.

Остання помітна робота бідної Оксани — у виставі режисера Андрія Білоуса" Зачарований" за п'єсою Івана Карпенка-Карого «Безталанна». Я бачив цю її роль. Традиційно характерний образ язикатоі свекрухи Ганни Оксана грала підкреслено м' ягко, не педаюючи лихий норов лихої свекрухи, а шукаючи навіть у злому те, що може бути інколи і добрим.

Колеги Оксани Швець з Молодого театру кажуть про неї виключно як про унікально світлу людину. Світла пам' ять світлій людині…"

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Святослав Вакарчук показав відео із пораненими дітьми з Маріуполя.

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