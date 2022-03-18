Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка
Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні у російських окупантів, які раніше захопили відомого парамедика «Тайру». Вікторія знімала відео і писала статті з гарячих точок на сході та півдні України з самого початку російсько-української війни.
Про це йдеться в повідомленні hromadske.
«12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо», — йдеться у повідомленні.
Було докладено всіх зусиль, щоб звільнити журналістку непублічним способом, але вони виявилися безрезультатними.
«Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитися інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної», — просить hromadська.
Нагадаємо, раніше про звірства окупантів розповів захоплений ними мер Бердянська Іван Федоров, якого вдалося звільнити з полону з другого разу.920
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