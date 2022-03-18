29.35 / 30.69 32.63 / 34.74
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка

19:05 18 березня 2022
Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка

Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні у російських окупантів, які раніше захопили відомого парамедика «Тайру». Вікторія знімала відео і писала статті з гарячих точок на сході та півдні України з самого початку російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні hromadske.

«12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо», — йдеться у повідомленні.

Вікторія Рощина

Було докладено всіх зусиль, щоб звільнити журналістку непублічним способом, але вони виявилися безрезультатними.

«Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитися інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної», — просить hromadська.

Нагадаємо, раніше про звірства окупантів розповів захоплений ними мер Бердянська Іван Федоров, якого вдалося звільнити з полону з другого разу.

920

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«З новою силою запахне смаженим»: астролог розповіла, коли можливий штурм Києва

«З новою силою запахне смаженим»: астролог розповіла, коли можливий штурм Києва

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Українців намагаються обдурити з виплатою 6,5 тис. грн: як не потрапити на гачок зловмисників

Українців намагаються обдурити з виплатою 6,5 тис. грн: як не потрапити на гачок зловмисників

Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка

Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.