Могла потрапити до лап путінської ФСБ: у захопленому орками Бердянську зникла українська журналістка

Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні у російських окупантів, які раніше захопили відомого парамедика «Тайру». Вікторія знімала відео і писала статті з гарячих точок на сході та півдні України з самого початку російсько-української війни.

Про це йдеться в повідомленні hromadske.

«12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала у тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо», — йдеться у повідомленні.

Вікторія Рощина

Було докладено всіх зусиль, щоб звільнити журналістку непублічним способом, але вони виявилися безрезультатними.

«Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитися інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної», — просить hromadська.

Нагадаємо, раніше про звірства окупантів розповів захоплений ними мер Бердянська Іван Федоров, якого вдалося звільнити з полону з другого разу.

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