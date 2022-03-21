Вісім людей загинули внаслідок обстрілу ТРЦ у Подільському районі Києва

У Києві через нічний ракетний обстріл сталася сильна пожежа в торговому центрі в Подільському районі. Прибувши на місце, рятувальники ДСНС повідомили, що загинули четверо людей, ще один отримав травми. На ранок 21 березня кількість жертв зросла. Офіс генпрокурора повідомив про вісім загиблих. Дані попередні, оскільки розбір завалів продовжується.

Наразі торговий центр сильно зруйнований. Встановлено, що російська армія застосувала заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.

Декілька вибухів у районі було чутно близько 23.00 20 березня. Тоді ж рятувальники отримали повідомлення про пожежу на парковці торгового центру та на третьому та четвертому поверхах будівлі.

Вогнем було охоплено 1500 квадратних метрів торгових приміщень.

Пожежа на Подолі

Горіли два поверхи торгового центру

Коли за три години пожежу вдалося локалізувати, було знайдено ще одного постраждалого.



Нардеп Олексій Гончаренко показав, як виглядає ТРЦ після обстрілу.

Обстріл у житлових районах Києва підтверджує припущення, що ворог перейшов від спроб взяття міста до тактики війни на виснаження. Раніше в західних ЗМІ з'явилися прогнози розвідки США про те, що путінська армія переходить до плану «Б»: не наступатиме на Київ, а триматиме в облозі і активно обстрілюватиме українські міста, щоб керівництво України відмовилося від зближення із Заходом і погодилося на нейтральний статус країни та інші вимоги Росії.

Нагадаємо, 20 березня метою ворожого обстрілу стали багатоповерхові житлові будинки у Святошинському районі міста. Снаряд упав поряд з 10-поверховим будинком та викликав пожежу в будівлі та на парковці.

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