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Події

«Це напад розлютованого та приниженого ворога», — блогер про обстріл Одеси

11:20 21 березня 2022
Обстріл Одеси

Вранці у понеділок, 21 березня, кораблі супротивника з артилерії обстріляли Одесу.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, постраждали кілька будинків, жертв та постраждалих немає.

  

Відомий блогер та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що обстріл Одеси російськими військовими кораблями здійснено насамперед від озлобленості та безсилля окупантів. "В принципі, так само як у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Сумах та інших містах України, які не далися ворогові і він зганяє на них свою злість, намагаючись зломити, проливаючи кров мирних жителів і руйнуючи вщент... Але в Одесі зовсім інше приниження для окупантів. Без трьох днів як місяць, ЧФ ВМФ РФ не можуть здійснити в Одесі та області десантування з подальшою окупацією міста. При цьому їхні нерішучі вальсування біля берегів міста завершилися втратами у корабельному складі", - пише "Злий.одесит" для site.ua.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео з Одеси, повідомивши, що ЗСУ підбили один із російських кораблів. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

 

Також вранці 21 березня противник завдав удару по житловому району в Києві — відомо вже про вісьмох загиблих.

Фото ДСНС

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Обстріл Одеси

«Це напад розлютованого та приниженого ворога», — блогер про обстріл Одеси

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