СБУ затримала тіктокера, після чиєї публікації було завдано удару по ТРЦ у Києві

СБУ затримала киянина, котрий днями виклав в інтернеті матеріали про місцезнаходження українських військових у Києві. Можливо, що користувач соціальної мережі TikTok розраховував виключно на «лайки», але невдовзі після публікації ролика в інтернеті ворог завдав ракетного удару по знятому на відео торговому центру.

«Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював коригувальником для ворога, встановить слідство», — обіцяє СБУ.

Представники спецслужби просять українців не публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ та про військові об'єкти. Також важливо не розміщувати в інтернеті наслідки ворожого обстрілу, щоб окупанти не могли планувати нові атаки.

З таким самим закликом виступив і радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він просить усіх любителів фото- та відео, яким владося зняти наслідки обстрілу, взяти паузу хоча б на добу перед тим, як викладати матеріали у відкритий доступ.

«Ті, хто знімає і викладає, заслужили нагороди від рф … Добу витримайте, і ви зіб'єте ефективність дій противнику «, — рекомендує радник.

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного обстрілу торговельний центр у Києві було зруйновано. Пожежа тривала понад 12 годин. Під час обстрілу загинули вісім людей, ще одну особу травмовано.

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