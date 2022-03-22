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Прикидався «ченцем» і передавав ворогові секретні дані: у Києві затримали інформатора російських фашистів

12:10 22 березня 2022
Прикидався «ченцем» і передавав ворогові секретні дані: у Києві затримали інформатора російських фашистів

У Києві на одній зі станцій метрополітену затримали 41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів. Між тим, у нього було вилучено речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та посібництво ворогу, повідомляють у Національній поліції.

Обшук помешкання

Зокрема, в телефоні підозрюваного знайдено переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

Перед диверсантом поставили точну мету

Нині затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, у Києві 22 березня триває подовжена комендантська година, метою якої є, зокрема, виявлення і знешкодження ворожих диверсантів.

Фото Національної поліції

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