Київ зазнав потужного обстрілу: що відомо на даний момент (фото, відео)

Вранці 23 березня Святошинський та Шевченківський райони Києва зазнали ворожого обстрілу. У Cвятошинському районі постраждали торговий центр, два приватні будинки, багатоповерхові будівлі. Як повідомляє КМДА, пожежу ліквідовано, постраждалих поки що не виявлено.

У Шевченківському районі через обстріл розпочалася пожежа у кількох приватних будинках та у багатоповерхівці.

Фото Mykola Povoroznyk

Фото Mykola Povoroznyk

Фото Mykola Povoroznyk

Четверо людей травмовано.

Офіційно застосоване ворогом озброєння не уточнюється. Журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що російська армія могла застосувати у житлових кварталах Києва реактивні системи залпового вогню «Град».

Крім того, вранці 23 березня ворожа армія обстріляла продовольчі склади на Київщині, звідки поставлялися продукти до столиці, області та по всій Україні. Як повідомила нардеп Галина Третьякова, згоріли овочевий та м'ясний склади, знищено десятки тонн продовольства.

Нагадаємо, 22 березня російська армія застосувала «Гради» по житлових будинках поряд із Кривим Рогом. Постраждали села Мала Костромка та Зеленодольськ.

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