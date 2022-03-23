29.33 / 30.96 32.66 / 34.65
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Київ зазнав потужного обстрілу: що відомо на даний момент (фото, відео)

9:16 23 березня 2022
град стрілянина

Вранці 23 березня Святошинський та Шевченківський райони Києва зазнали ворожого обстрілу. У Cвятошинському районі постраждали торговий центр, два приватні будинки, багатоповерхові будівлі. Як повідомляє КМДА, пожежу ліквідовано, постраждалих поки що не виявлено.

У Шевченківському районі через обстріл розпочалася пожежа у кількох приватних будинках та у багатоповерхівці.

Фото Mykola Povoroznyk

Фото Mykola Povoroznyk

Фото Mykola Povoroznyk

Четверо людей травмовано.

Офіційно застосоване ворогом озброєння не уточнюється. Журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що російська армія могла застосувати у житлових кварталах Києва реактивні системи залпового вогню «Град».

Крім того, вранці 23 березня ворожа армія обстріляла продовольчі склади на Київщині, звідки поставлялися продукти до столиці, області та по всій Україні. Як повідомила нардеп Галина Третьякова, згоріли овочевий та м'ясний склади, знищено десятки тонн продовольства.

Нагадаємо, 22 березня російська армія застосувала «Гради» по житлових будинках поряд із Кривим Рогом. Постраждали села Мала Костромка та Зеленодольськ.

4543

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

град стрілянина

Київ зазнав потужного обстрілу: що відомо на даний момент (фото, відео)

«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

Ірина Сушкова з чоловіком

«Я знала, які очі будуть у наших дітей… Тепер я сиджу поряд з мертвим чоловіком. Я вдова в 25»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.