Російські нелюди скинули на Рубіжне фосфорні бомби: загинули чотири особи, з них — 2 дітей
Багатостраждальне місто Рубіжне Луганської області, де лише 19 березня від рук ворога загинуло троє цивільних осіб, минулої ночі знов зазнало підлих авіаударів росавіації — рашисти при атаці використовували фосфорні бомби. Внаслідок нападу загинули щонайменше чотири особи, серед яких — двоє дітей.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Також під ракетні обстріли та авіаудари окупантів потрапили жителі Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.
За словами голови ОВА, у Рубіжному зараз дуже важка ситуація, і продовжуються вуличні бої. Серед мешканців підтверджено інформацію про чотирьох загиблих, двоє з яких — діти. Також є шестеро поранених, повідомив Гайдай.
«У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську та Новодружеску, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою», — розповів він.
Загалом за добу на Луганщині пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків), зафіксовано 16 пожеж.
У Лисичанську в результаті авіаудару горів нафтопереробний завод, зазначають у ДСНС України.
Знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області: 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів знаходяться без світла. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах Луганщини: у 22 повністю та у 5 частково. Усього від подачі газу відрізано 32 550 абонентів.
Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, авіація ворога лише за останню добу здійснила понад 250 вильотів (тобто на 60 більше, ніж 22 березня), атакувавши об'єкти військової та цивільної інфраструктури .1294
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