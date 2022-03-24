Російські нелюди скинули на Рубіжне фосфорні бомби: загинули чотири особи, з них — 2 дітей

Багатостраждальне місто Рубіжне Луганської області, де лише 19 березня від рук ворога загинуло троє цивільних осіб, минулої ночі знов зазнало підлих авіаударів росавіації — рашисти при атаці використовували фосфорні бомби. Внаслідок нападу загинули щонайменше чотири особи, серед яких — двоє дітей.

Наслідки нічного авіанальоту

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Також під ракетні обстріли та авіаудари окупантів потрапили жителі Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

Жителі п'ятиповерхівки залишилися без даху над головою, а деякі - не вижили

За словами голови ОВА, у Рубіжному зараз дуже важка ситуація, і продовжуються вуличні бої. Серед мешканців підтверджено інформацію про чотирьох загиблих, двоє з яких — діти. Також є шестеро поранених, повідомив Гайдай.

«У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську та Новодружеску, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою», — розповів він.

Загалом за добу на Луганщині пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків), зафіксовано 16 пожеж.

У Лисичанську в результаті авіаудару горів нафтопереробний завод, зазначають у ДСНС України.

Знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області: 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів знаходяться без світла. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах Луганщини: у 22 повністю та у 5 частково. Усього від подачі газу відрізано 32 550 абонентів.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, авіація ворога лише за останню добу здійснила понад 250 вильотів (тобто на 60 більше, ніж 22 березня), атакувавши об'єкти військової та цивільної інфраструктури .

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