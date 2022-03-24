У Харкові нацисти безжально обстріляли людей у черзі за гумдопомогою, є загиблі

У Харкові під обстріл російсько-окупаційних військ потрапив пункт із видачі гуманітарної допомоги мешканцям міста — є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, в районі вулиці Академіка Павлова, за попередніми даними, загинуло шестеро людей. Ще 15 харків'ян було поранено — їх госпіталізували.

Олег Синегубов додав, що район Харкова був обстріляний із озброєння дальньої дії і що це черговий військовий злочин росіян.

Раніше у мережу виклали фото наслідків удару по Харкову та Краматорську.

Ілюстративне фото із соцмереж, автор Ірина Євса.

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