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Потужний вибух та пожежа під Києвом: стала відома причина інциденту ввечері 24 березня

8:59 25 березня 2022
пожежа

За 35 кілометрів від Києва увечері 24 березня сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Внаслідок обстрілу боєприпас потрапив у резервуари з нафтопродуктами у селі Калинівка Фастівського району. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Обстріл та пожежа розпочалися близько 20.00 24 березня. Станом на ранок 25 березня залишки нафтопродуктів у пошкодженому резервуарі продовжують горіти, але вже нема ризику, що пожежа пошириться за межі нафтобази.

Нафтобаза знаходилася за 35 кілометрів від межі Києва

У поліції Київської області підтвердили, що руйнування в Калинівці були спричинені артобстрілом та розльотом уламків снаряду. За попередніми даними, через ворожу атаку в селі є загиблі, троє людей отримали поранення.

Російське міноборони заявило, що для удару по Калинівці було використано крилаті ракети морського базування «Калібр». Ракети були випущені з акваторії Чорного моря, очевидно, з кораблів чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли під час обстрілу горять нафтобази під Києвом. Раніше в результаті авіаудару спалахнула нафтобаза в селі Крячки під Васильковом.

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