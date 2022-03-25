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Події

У Харкові під удар «Градів» потрапив пункт видачі гуманітарки: є жертви

11:53 25 березня 2022
Град

Вранці у п'ятницю, 25 березня, у Харкові знову потрапив під обстріл пункт, де мешканцям міста роздавали гуманітарну допомогу.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, рашисти обстріляли із «Градів» міську поліклініку. Постраждали семеро людей, четверо з яких померли.

Також у п'ятницю вранці під вогнем противника опинився супермаркет «Метро», а вночі — термінал аеропорту.

Відео нічних обстрілів у мережу виклав канал «Труха. Харків».

Нагадаємо, що 24 березня у Харкові попрощалися з 96-річним в'язнем нацистських концтаборів Борисом Романченком, який загинув під час обстрілу російськими військами багатоповерхівки на Північній Салтівці.

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