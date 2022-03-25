Росія може застосувати в Україні бойові отруйні речовини. Особливо ризикують райони, де ворог неспроможний прорвати оборону. Такі дані отримав Центр протидії дезінформації при РНБО від розвідувальної спільноти InformNapalm.

Розвідспільнота не виключає, що окупаційна армія може влаштувати в Україні хімічну атаку з використанням зарину — фосфорорганічної речовини з нервово-паралітичною дією. До такого висновку підштовхують отримані факти: російські офіцери 17 березня отримали ін'єкцію антидоту до фосфороорганічних сполук (російським військовим кололи Pralidoxime), а 20 березня командний склад армії Росії отримав антидот на випадок хімічних отруєнь. Командирам було роздано ампули з атропіном.

Про можливість застосування путінською армією хімічної зброї згадував і президент США Джо Байден. За його словами, якщо росіяни дійсно застосують хімічну зброю, то США та союзники відповідатимуть аналогічно жорстко. «Характер відповіді залежатиме від характеру використання», — заявив американський президент.

Поки що в Україні зафіксовано витоки аміаку під час обстрілу російською артилерією промислових підприємств. Крім того, підтверджено використання ворогом фосфорних боєприпасів.

При витоці аміаку всім, хто опинився в зоні ураження, лікарі рекомендують:

залишити небезпечну зону, краще повзком і не навантажуючи органи дихання. Якщо приміщення ізольоване, можна щільно закрити двері, вікна, вентиляційні решітки і дихати через вологу тканину.

промити відкриті частини тіла, очі, рот чистою проточною водою.

випити теплу воду, або молоко із содою, або боржомі.

При отруєнні фосфорвмісними сполуками МОЗ рекомендує залишити небезпечну зону, дати потерпілому подихати киснем, промити очі теплою водою. Також у деяких випадках рекомендоване активоване вугілля.

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