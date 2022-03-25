Одразу шість крилатих ракет: рашисти завдали удару по Вінниці

Сьогодні близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Про це повідомив прессекретар відомства Юрій Ігнат.

«Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона, — заявив речник. - Решта влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі. Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються».

Зазначимо, що о 15:31 в області оголосили повітряну тривогу. А через годину пролунало кілька вибухів підряд. Близько 17:00 знову оголосили повітряну тривогу. Після 18-ї години на Вінниччині двічі лунала повітряна тривога. Своєю чергою голова ОВА Сергій Борзов у своєму відеозверненні попросив й надалі залишатись в укриттях під час повітряної тривоги через ракетні обстріли.

Нагадаємо, що раніше, вдаривши ракетами по вінницькому аеропорту, російські фашисти вбили там 10 людей.

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