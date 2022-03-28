Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки

У ніч на понеділок, 28 березня, у Києві в Дарницькому районі внаслідок влучення залишків збитої ракети окупантів сталася пожежа на території приватної садиби.

Про це повідомляє ДСНС.

Відомо, що інцидент стався пізно у неділю.

На місці події бійці ДСНС встановили, що внаслідок влучення залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватного будинку в гаражі.

О 00:27 28 березня пожежу локалізували на площі 100 кв. м, а о 01:24 — ліквідували.

Рятувальникам довелося працювати в умовах сильного задимлення

На місці працювали 8 рятувальників із 2 одиницями пожежної техніки.

Осколок ще однієї збитої ракети потрапив у багатоповерховий житловий будинок у передмісті столиці — Софійській Борщагівці. Про це написав у своєму акаунті радник голови МВС країни Антон Геращенко.

Інші деталі інциденту наразі не відомі.

Нагадаємо, вранці 23 березня обстріляли Святошинський і Шевченківський райони Києва. Розглядалася версія щодо застосування противником реактивних систем залпового вогню «Град». У Cвятошинському районі постраждали торговий центр, два приватні будинки та багатоповерхові будівлі.

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