Нічний обстріл Києва: залишки збитих путінських ракет пошкодили два будинки
У ніч на понеділок, 28 березня, у Києві в Дарницькому районі внаслідок влучення залишків збитої ракети окупантів сталася пожежа на території приватної садиби.
Про це повідомляє ДСНС.
Відомо, що інцидент стався пізно у неділю.
На місці події бійці ДСНС встановили, що внаслідок влучення залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватного будинку в гаражі.
О 00:27 28 березня пожежу локалізували на площі 100 кв. м, а о 01:24 — ліквідували.
На місці працювали 8 рятувальників із 2 одиницями пожежної техніки.
Осколок ще однієї збитої ракети потрапив у багатоповерховий житловий будинок у передмісті столиці — Софійській Борщагівці. Про це написав у своєму акаунті радник голови МВС країни Антон Геращенко.
Інші деталі інциденту наразі не відомі.
Нагадаємо, вранці 23 березня обстріляли Святошинський і Шевченківський райони Києва. Розглядалася версія щодо застосування противником реактивних систем залпового вогню «Град». У Cвятошинському районі постраждали торговий центр, два приватні будинки та багатоповерхові будівлі.3289
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