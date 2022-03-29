Будинок першого українського прем'єр-міністра Вітольда Фокіна постраждав внаслідок обстрілу у Києві

Під час обстрілу Києва 28 березня, коли частина збитої ракети впала в Дарницькому районі столиці, постраждав будинок першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який у свій час пропрацював у складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, але був виключений з неї після заяв про те, що «не бачить війну на Донбасі».

Про це розповіла онука Фокіна Маша. «Мою сім'ю позбавили вдома. Російські ракети! Росіяни, це „спецоперація“? Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я» , — написала вона в Instagram.

За її словами, в будинку немає фасаду, вікон та дверей, а підвал, де ховалася родина, згорів.

У сториз вона показала фото підвалу, де ховалися її рідні та відео після обстрілу.

Нагадаємо, що 28 березня уламки ракет впали у Дарницькому районі столиці та на території Софійської Борщагівки.

Фото Маші Фокіної

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