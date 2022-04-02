Зниклий під Києвом відомий фотограф Макс Левін знайдений мертвим

Відомого фотожурналіста Максима Левіна знайшли мертвим. Поліція знайшла Левіна 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська Київської області, пише «Лівий берег».

Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та колишнього фотографа, вирушили до Гути Межигірської 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок з обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що у районі, де Максим збирався працювати, розпочалися бойові дії. Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова поки що не встановлені.

Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил рф вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року у Київській області. Після школи здобув освіту за спеціальністю «інженер комп'ютерних систем» у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань (LB.ua, Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske).

Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).

У Макса Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та старі батьки.

Як писали «ФАКТИ», раніше російські окупанти захопили та утримували каховського журналіста Олега Батуріна.

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