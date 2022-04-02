У Балаклії в результаті обстрілу зруйновано лікарню, удари завдано по Шепетівці та Миргороду

У Балаклії, мер якої пішов на співпрацю із загарбниками, під удар російських військ потрапила лікарня.

Про це повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Будівля частково пошкоджена.

«Близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребує евакуації. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей. Це черговий військовий злочин проти мирних жителів Харківщини! Балаклія — тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами», — зазначив він і назвав цей варварський обстріл спробою окупантів звинуватити ЗСУ у нападі на цивільних.

Також російські війська завдали удару ракетами по Миргороду. «Три ворожі удари по інфраструктурі у Миргороді. Наслідки від них встановлюються. Попередньо — постраждалих немає», — повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Незадовго до цього повідомлялося, що сили ПВО збили дві ракети супротивника.

Є інформація і про «приліт» по інфраструктурному об'єкту у Шепетівці, а також у Павлограді.

Тим часом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що кількість жертв ракетного удару по будівлі облдержадміністрації збільшилася до 36 осіб.

Нагадаємо, що ракетний удар у Миколаєві противник завдав 29 березня. У будівлі було зруйновано центральну секцію — з 1 по 9 поверх.

Фото Pixabay

2009

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