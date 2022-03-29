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Події

Ракетний удар по Миколаївській ОДА: стала відома кількість загиблих та поранених

17:15 29 березня 2022
Обстріл Миколаївської ОДА

Ракета, яка потрапила вранці у вівторок, 29 березня, у будівлю Миколаївської облдержадміністрації, зруйнувала центральну секцію з 1 по 9 поверхи, є жертви.

За іноформацією ДСНС, станом на 13:30 деблоковано тіла 7 загиблих, 22 особи постраждали. Підрозділами ДСНС врятовано та звільнено з-під завалів 18 осіб, їх передали медикам.

Пошуково — рятувальні роботи тривають.

Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім виклав у мережу відео із ракетою, яка поцілила у будівлю облдержадміністрації.

Раніше уламки ракет, які українські сили ППО збили над Києвом, пошкодили житлові будинки у Дарницькому районі столиці та на Софійській Борщагівці. Першим виявився будинок першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Фото ДСНС

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