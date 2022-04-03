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Події

У бою на Луганщині загинув український письменник Юрій Руф

9:36 3 квітня 2022
Юрій Руф

У боях із російськими окупантами в Луганській області 1 квітня загинув український письменник та поет Юрій Руф. Про це у Facebook повідомив учасник добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.

За його словами, Руф із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов добровольцем на фронт. Він воював у лавах львівської 24 бригади.

Юрій Руф (Юрій Романович) народився 26 вересня 1980 року у Бережанах Тернопільської області. Український поет, письменник, науковець, громадський діяч, фундатор літературного проекту «Дух Нації». Серед його публікацій — «Багряна лірика» (2012), «Час Революції» (2014), «На зламі епох» (2015).

Жив у Львові, батько двох дітей.

Як писали «ФАКТИ», днями під Києвом знайшли мертвим відомого фотожурналіста Максима Левіна. Він вирушив до Гути Межигірської 13 березня документувати наслідки російської агресії.

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