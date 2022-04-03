Сьогодні до Київського зоологічного парку, де від початку війни тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів, привезли козулю, яка опинилася в епіцентрі бойових дій біля села Дмитрівка та була врятована місцевими жителями. Про це розповіли на ФБ-сторінці звіринця.

«Тварина отримала контузію і 30% опіків шкіри та очей I-II ступенів тяжкості, — сказано у повідомленні. — Наші ветеринарні лікарі провели первинну хірургічну обробку опіків, симптоматичну, протишокову та антибіотикотерапію. Наразі козуля перебуває у ветеринарній клініці Київського зоопарку, стан тварини тяжкий. Але наші ветеринари роблять усе можливе задля збереження її життя. Віримо, що тварина одужає і після нашої Перемоги ми зможемо направити її до реабілітаційного центру для диких тварин».

Користувачі соцмереж не стримують сліз від побаченого фото травмованої тварини.

«Ми тварин рятуємо і лікуємо, а росіяни навіть своїх добивають або кидають. От тобі й різниця між нами. Слава Україні! Героям Слава!» — резюмують українці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти вбили 36-річного працівника екопарку під Харковом, який годував тварин. А на Луганщині українські прикордонники створили «зоопарк» для тварин, що залишилися без господарів.

Фото Київського зоопарку

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