29.52 / 30.45 32.79 / 34.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Важка контузія та опіки» — у столиці рятують козулю, яку поранили орки

14:40 3 квітня 2022
поранена козуля

Сьогодні до Київського зоологічного парку, де від початку війни тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів, привезли козулю, яка опинилася в епіцентрі бойових дій біля села Дмитрівка та була врятована місцевими жителями. Про це розповіли на ФБ-сторінці звіринця.

«Тварина отримала контузію і 30% опіків шкіри та очей I-II ступенів тяжкості, — сказано у повідомленні. — Наші ветеринарні лікарі провели первинну хірургічну обробку опіків, симптоматичну, протишокову та антибіотикотерапію. Наразі козуля перебуває у ветеринарній клініці Київського зоопарку, стан тварини тяжкий. Але наші ветеринари роблять усе можливе задля збереження її життя. Віримо, що тварина одужає і після нашої Перемоги ми зможемо направити її до реабілітаційного центру для диких тварин».

Користувачі соцмереж не стримують сліз від побаченого фото травмованої тварини.

«Ми тварин рятуємо і лікуємо, а росіяни навіть своїх добивають або кидають. От тобі й різниця між нами. Слава Україні! Героям Слава!» — резюмують українці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти вбили 36-річного працівника екопарку під Харковом, який годував тварин. А на Луганщині українські прикордонники створили «зоопарк» для тварин, що залишилися без господарів.

Фото Київського зоопарку

10

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військова поліція Росії

Стрілятимуть в спину своїм: військова поліція рф нині в Україні може виконувати роль новітніх загороджувальних загонів

Сергій Проневич

Рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича

Найсмачніші соковиті котлети без грама м&#39;яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Найсмачніші соковиті котлети без грама м'яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Ані Лорак

«Нащо мені така подруга? До побачення, Ані Лорак» — український режисер перестав спілкуватись зі співачкою, яка мовчить про війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.