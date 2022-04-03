«Справжня гнида»: військовий путіна тиждень ґвалтував мешканку Харкова, а потім застрелив її безпорадну матір

Після відступу російських фашистів з території України стають відомими нові та жахливі деталі їхніх звірств та безчинств на кшталт тих, які вже задокументували після визволення Бучі.

Про один з таких страшних інцидентів розповіла волонтер Віра Хвуст у Facebook .

Героїня її сумної оповіді — 29-річна Любов із Харківської області.

«Вчора я отримала повідомлення від тієї, кого шукала по всіх групах м. Харкова. Моя Люба. Людина, з якою ми спілкуємося ось уже 10 років. Її історія одна з багатьох. Її історія одна з тих, що руйнують зсередини. Пишу та відчуваю її нестерпний біль», — пише волонтер.

Вона наголосила, що 29-річна дівчина все життя прожила з мамою, яка останні три роки вже не могла ходити.

«Коли почалася війна, Люба не побігла евакуюватися, бо ніхто не погоджувався допомогти вивезти маму. Через кілька днів, коли в їхньому під'їзді вже була діра, до їхньої квартири влетіли три гніди… Людьми я їх назвати не можу…» — розповіла волонтер.

За її словами, окупанти забрали їжу, яка була там, але один із них залишився і більше тижня ґвалтував дівчину. Постраждала намагалася додзвонитися до поліції, але не вийшло, а потім росіянин просто розбив телефон. При цьому він освідчувався їй і казав, що хоче відправити подалі від війни.

У свою чергу дівчина відмовилася залишати хвору матір і їхати, тому росіянин застрелив жінку похилого віку прямо на очах її дочки.

Нагадаємо, раніше стали відомі моторошна історія маленького жителя Маріуполя, матір якого по-звірячому зґвалтували у нього на очах одразу кілька рашистів. Жінка померла.

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