«Знищили, бо ферма рятувала дітей»: на Харківщині рашисти застрелили декілька десятків елітних корів

Орки зруйнували ферму ТОВ «Харківський молочний комбінат» — провідного виробника молочної продукції в Харківській області. Знищено корівники, а десятки тварин загинули. Відомо, що ТМ «Агромол» має дві власні ферми — у селі Шестакове Вовчанського району (СТОВ «Агросвіт») і селі Підсереднє Великобурлуцького району (ПрАТ «Підсереднє»). В останньому точилися найзапекліші бої Збройних Сил України з російськими військами.

«Був розкішний бізнес на Харківщині.

Страшно писати «був». Фірма «Агромол фест» на Харківщині — круте молочне виробництво. Прекрасна команда фахівців, красуні-корівки, — розповіла журналістка Марія Данилюк-Ярмолаєва у ФБ. — SMM взагалі пісня — їхні сторінки в інстаграм і ютуб давно були в мене в закладках. Як класний кейс, як треба просувати продукцію. Команда зняла шикарні вірусні ролики на свою версію Go_A Шум та оригінально підтримала нашу збірну на чемпіонаті світу із футболу.

Розкішний бородань в тату на ютубі регулярно давав новий рецепт на основі продукції бренду… Більше того — підприємство стало туристичним магнітом, запис на нього був постійно. Онлайн-доставка збільшилась у 8 разів.. Але…

Що зробили орки? Розбили ферму. Знищили корів. Поодинокі вцілілі блукають між вирвами. Десятки лежать у корівнику мертві з телятками. Їх спеціально розстріляли. Воюють не просто з харків'янами. Воюють із тими, хто давав молоко, сметану, йогурти.

Чому знищили? Бо ферма рятувала харківських дітей. Коментар Анни із Харкова: «У перші дні війни у ​​Харкові „Агромол“ був єдиним місцем, де можна було купити молочку. Ми купували все, що було, доки не закінчився термін придатності. Вони допомогли нашим дітям пережити ці перші дні!»

На фото видно, що лишилось від ферми. Серед уламків ходять вцілілі корови, а у рові лежать десятки мертвих тварин…

Нагадаємо, 3 квітня до Київського зоопарку, де від початку війни тварин рятують від стресу після стрілянини та вибухів, привезли козулю, яка опинилася в епіцентрі бойових дій біля села Дмитрівка та отримала тяжкі травми.

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