Гвалтували навіть чоловіків та літніх людей: стали відомі нові факти звірства рашистів

Про це заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова під час координаційної наради з правоохоронними й державними органами, а також громадським сектором щодо розслідування фактів статевих злочинів. За її словами, військові рф здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку. Правоохоронці отримують оперативну інформацію про такі факти, на жаль, рясніють ними й соцмережі.

«Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Напрацьовуємо дієвий алгоритм, щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично. В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних», — повідомила Ірина Венедіктова і додала, що при потребі слід проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань.

За словами Генпрокурорки, щодня кількість жертв зростає.

«Ті, хто зазнав такого страшного насилля, здебільшого статистикою бути не хочуть. Правоохоронці частіше дізнаються про випадки із відкритих джерел або від третіх осіб, а не від безпосередніх потерпілих. Не завжди сигнали підтверджуються. Ми маємо розповсюдити зрозумілу інструкцію для жертв, як зафіксувати злочин. Але пам'ятаємо, що там, де немає зв'язку, нас навряд оперативно повідомлять навіть за бажання. Там, де немає світла, годі сподіватися, що потерпіла особа зможе сфотографувати травми на телефон».

Нагадаємо, у Європі вимагають провести міжнародне розслідування «Різанини в Бучі».

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