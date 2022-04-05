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Події

Різали обличчя та відрізали волосся, ґвалтували та вбивали: Денисова розповіла про знущання нелюдів путіна над українками

17:16 5 квітня 2022
Постраждала жінка

У міру втечі путлерівських орд все більше українців тремтять від новин про тортури і знущання, яких зазнавали жителі захоплених областей. Про звірства окупантів у Харківській області розповіла уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом із 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалась у школі. Тримаючи зброю біля голови, рашист неодноразово чинив сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому… дівчину, з якою він ходив до школи. Нелюд порізав жінці шию і щоку ножем, відрізав волосся, бив її по обличчю книгою.

Лише коли окупанти пішли, жінці разом із сім'єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.

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Розповівши цю одну з сотень жахливих історій війни, Денисова нагадала, що стаття 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року забороняє зазіхання на честь жінок і гарантує захист від згвалтування, примусу до проституції або будь-якої іншої форми зазіхання на них.

Про не менш жахливі історії, але вже у Київській області розповів в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, українських жінок у Бучі та Ірпені під Києвом окупанти масово ґвалтували, після чого вішали та спалювали.

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«Вбивства були масовими. 410 тіл вивезені тільки з Ірпеня зараз. Це ті, що лежали на вулицях. Це зґвалтовані жінки, вбиті діти, розстріляні на вулицях люди. Багато людей, десятки, а деякі фахівці навіть кажуть — сотні тіл, з пов'язаними руками, убиті в потилицю. Представники місцевої влади, просто люди», — розповів Арестович.

Радник глави Офісу президента також звернув увагу на характер звірств.

«Жінок ґвалтували, після чого повісили. На Житомирській трасі — 5 тіл молодих жінок, яких викинули з машин, склали разом, облили соляркою та намагалися підпалити. Зрозуміло, що молоді, голі жінки на трасі — отже, щось цьому передувало», — каже Арестович.

Він також додав, що багато громадян убили за те, що вони стали випадковими свідками злочинів окупантів.

«Вони вбивали, а коли бачили когось на вулиці, намагалися наздогнати та розстріляти, щоб не було свідків. Намагалися зачистити свідків», — пояснив Арестович.

Зазначимо, що дуже часто жінки зазнають нелюдського насильства на очах у їхніх маленьких дітей.

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