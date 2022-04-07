«Спочатку їх вбили, а потім підпалили»: у Бучі знайшли згарище із шести тіл цивільних

У Бучі вже кілька днів продовжують забирати тіла людей, яких вбили солдати армії рф. Ще на одну страшну знахідку натрапили під час патрулювання — на перетині вулиць Старояблонської та Івана Франка знайшли згарище, де знаходилось 6 тіл. Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл.

Слідчі провели огляд місця події, криміналісти зафіксували четверо жіночих та двоє чоловічих трупів. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Не виключено, що серед загиблих є дитина, адже одне із тіл має невеликі розміри. На одному із жіночих трупів ми виявили кульове поранення. Надалі про причини смерті судитимуть експерти, втім, враховуючи те, що поряд немає руйнувань від артилерії, можна припустити, що ці люди були місцевими жителями, їх розстріляли, а далі намагались знищити тіла вогнем», — відзначив він.

Слід додати, що місця, де масово рашисти страчували людей, зафіксували днями в підвалі одного з дитячих закладів Бучі, а також на території Мотижина, де орки вбили родину сільської старости Ольги Сухенко. Вперше і для Київщини, і для України зафіксовано такі масштабні факти страти місцевих мешканців.

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