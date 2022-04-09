Не тільки пральні машини: російські мародери вивезли з України вкрадені в громадян автівки

Слідом за побутовою технікою та одягом рашисти вивезли до Білорусі й крадені автівки українців. Про це повідомляє білоруське видання Motolko help.

«З перших днів війни у містах Білорусі почали помічати цивільні автомобілі зі знаком V. Особливу концентрацію таких машин можна відзначити у Мозирі, Гомелі, Речіці, Наровлі, Хойніках та Єльську. Спочатку думали, що так військові ЗС рф позначають свої особисті автомобілі, але на таких машинах практично завжди були відсутні державні номери, а це порушення ПДР, — повідомляють журналісти білоруського опозиційного видання. — Через пару тижнів таких машин у Білорусі ставало дедалі більше. В середині березня стало ясно, що серед них далеко не всі належать солдатам рф. Найбільший трафік таких машин на білоруських дорогах був зафіксований 5 квітня, вже після початку відступу військ ЗС рф з території України. Паралельно з цим моніторингова група проєкту „Беларускі Гаюн“ почала отримувати дедалі більше повідомлень від жителів України з проханням знайти їхні автомобілі, які були вкрадені солдатами-мародерами рф з тимчасово окупованих територій та згодом вивезені на територію Білорусі. Сукупність цих фактів не залишила жодних сумнівів, що серед тих машин із розпізнавальними знаками V, які рухаються з боку України вглиб території Білорусі, є й ті, що вкрадені в українських громадян».

За даними видання, 5 квітня моніторингова команда «Беларускі Гаюн» зафіксувала велику колонну техніки ЗС РФ, яка рухалася від Гомеля у напрямку кордону Білорусі з росією. Номера були зняті, але із розпізнавальним знаком V. Серед вантажних машин увагу привернув автомобіль з логотипом української торгової марки «Гаврилівські курчата».

Дехто із українців вже впізнав своє авто та звернувся до правоохоронних органів.

805

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter