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Події

80-річному чоловіку рашисти відрізали руки на очах у доньки: омбудсмен повідомила нові шокуючі факти злочинів окупантів

17:09 10 квітня 2022
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Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, яка раніше розкала, як у Бучі окупанти випалювали українцям очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей, повідомила й про інші звірства у населених пунктах, про які стало відомо після їхнього звільнення.

За її словами, у селищі Макарів Київської області 80-річному чоловікові відрізали руки на очах у дочки. Від отриманих ран він помер. В Ірпені два рашисти зґвалтували двадцятирічну вагітну жінку — вона втратила дитину. На Херсонщині 60-річного чоловіка били у присутності доньки прикладами та ціпками.

«Під час окупації сіл Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих жителів, розстріляних російськими військовими. Терор, жорстоке поводження та вбивство мирних жителів на окупованих територіях — це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного воєнного трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни» — зазначила Денісова.

Вона також звернула увагу на використання рф заборонених озброєнь, зокрема боєприпасів, що спускаються на парашутах, у Харкові.

Матеріал «Чоловіка застрелили прямо через двері, тому що відправив рашистів слідом за російським кораблем» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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80-річному чоловіку рашисти відрізали руки на очах у доньки: омбудсмен повідомила нові шокуючі факти злочинів окупантів

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