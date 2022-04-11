«Рашисти не давали забрати тіло»: у Броварах перепоховають 13-річного хлопчика, який загинув на очах у мами

13 квітня в Броварах ховатимуть 13-річного учня школи № 9 Єлісея Рябоконя. Його тіло привезуть із села Перемога Баришівської громади. Саме там захоронили дитину після того, як рашисти розстріляли автівку, в якій їхав Єлісей під час спроби евакуюватися з окупованого села…

Як розповіла журналістам «Трибуни Броварів» класна керівниця 8-Г класу Анна Небожук, Єлісей з мамою та молодшим братиком у перший день війни поїхали в село Перемога Баришівської громади. А вже 28 лютого Перемогу ворог окупував.

«11 березня колона з 5-ти машин намагалася з окупованого села евакуюватися. Із Перемоги виїхати люди змогли, а на полі ворог почав їх обстрілювати. У першій машині, яку окупанти підірвали, їхав Єлісей. Разом із ним загинув 18-річний водій, — розповідає Анна Небожук. — Мама хлопчика з молодшим сином їхали в іншій машині. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до Перемоги і не випускали їх із населеного пункту. Наступного дня на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що під час спроби евакуації з села Перемога в бік села Гостролуччя окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. В результаті загинуло 7 осіб. З них — одна дитина, це Єлісей».

Відразу забрати тіло дитини та інших загиблих ворог не дозволив. Згодом рідним усе ж удалося забрати Єлісея та поховати в Перемозі біля хати під деревом. Дитину відспівати не змогли, адже священника на той час у селі не було. Хлопчику у травні мало б виповнитися 14 років.

Раніше повідомлялося, що росіяни у Гостомелі розстріляли автомобіль із жінкою та дитиною, мати загинула.

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